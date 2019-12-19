Четверг выдался достаточно богатым на события в спортивном мире. Победная серия петербургского СКА прервалась — да еще как прервалась, на футбольном стадионе. Зато победу в Евролиге одержал баскетбольный «Зенит», она стала уже четвертой в турнире для команды Джоана Плазы.

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СКА уступил ЦСКА на «Газпром-Арене» победная шайба у Калинина

Петербургский СКА уступил московскому ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 1:0. На матче присутствовало более 60 тысяч человек. Первый и второй периоды обошлись без заброшенных шайб. В третьем периоде счет наконец-то был открыт: на 50-й минуте встречи шайбу в ворота СКА забросил бывший игрок петербургской команды Сергей Калинин. Это поражение прервало 12-матчевую победную серию СКА.

БК «Зенит» выиграл у «Фенербахче» одержав четвертую победу в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над турецким «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 84:81 в пользу россиян. Отметим, после первых двух периодов «Зенит» шел с отставанием в три очка, затем в третьем периоде совершил рывок — 22:16, что позволило команде Джоана Плазы выйти вперед и удержать победное преимущество до конца матча.

Загитова в новом костюме выступила перед матчем СКА — ЦСКА с номером «Лара Крофт»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова с показательным номером выступила перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА на «Газпром-Арене» в Петербурге. Спортсменка продемонстрировала зрителям прошлогоднюю постановку «Лара Крофт» под песню Survivior, костюм Загитовой с прошлого сезона немного изменился. Также перед матчем Алина Загитова также совершила символическое вбрасывание с капитанами команд.

Россияне провалили биатлонный спринт в Анси, победа — у немца Долля

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем мужской спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Серебряную награду в гонке завоевал норвежский биатлонист Тарьей Бё, бронзовую — француз Кентен Фийон-Майе. Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов, он показал 11-й результат, проиграв лидеру около 44 секунд. Никита Поршнев финишировал 24-м, проиграв без промахов минуту и 12 секунд. Матвей Елисеев допустил один промах и финишировал 28-м. На 30-й строчке расположился Евгений Гараничев, его отставание — 1 минута и 17 секунд. Дмитрий Малышко стал 41-м (1 промах), Эдуард Латыпов — 55-м (также 1 промах).

Тутберидзе покажет своё ледовое шоу с участием Загитовой, Трусовой и Косторной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе представит своё ледовое шоу «Чемпионы на льду». Оно состоится в Перми 3 апреля. В шоу примут участие ученики тренера: олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница финала Гран-при Алена Косторная, чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также в Перми выступят Элизабет Турсынбаева, представляющая Казахстан, и Морис Квителашвили, катающийся за Грузию.

Хачанов обыграл Хёна на старте выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Южной Кореи Чжуна Хёна в первом раунде Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. Встреча продлилась около полутора часов и завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу Хачанова. Первый сет Хачанов выиграл на тай-брейке со счетом 7:4. В полуфинале выставочного турнира Карен Хачанов сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

РУСАДА подаст апелляцию в CAS и обжалует решение ВАДА

Наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за подачу заявления в CAS по решению исполкома WADA о санкциях против России. РУСАДА полностью не согласно с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которую российская сторона имеет право подать в течении 21 суток после оглашения наказания.