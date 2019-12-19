Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над турецким «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 84:81 в пользу россиян.

Отметим, после первых двух периодов «Зенит» шел с отставанием в три очка, затем в третьем периоде совершил рывок — 22:16, что позволило команде Джоана Плазы выйти вперед. Заключительная четверть шла ровно, однако за несколько секунд «Зенит» чуть не упустил победу. «Фенербахче» сделал счет 81:81, однако команде удалось выйти вперед и одержать долгожданную победу.

Ранее за все время в регулярном чемпионате Евролиги «Зенит» обыгрывал только три команды, две из них на выезде: в гостях «Зенит» обыграл «Жальгирис» и «Олимпиакос», дома был повержен французский АСВЕЛ.