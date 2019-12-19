Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова с показательным номером «Лара Крофт» выступила перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА на «Газпром-Арене» в Петербурге.

Спортсменка обновила прошлогодний показательный номер, видоизменив детали костюма: на этот раз к брюкам и кожаной куртке фигуристка добавила кожаную короткую юбку.

Лучшие фотографии с выступления Алины Загитовой перед хоккейным матчем в Санкт-Петербурге — в фоторепортаже Nevasport:

Отметим, также перед хоккейным матчем Алина Загитова сделала символическое вбрасывание вместе с капитанами команд. После этого она отправилась смотреть матч на стадион.

Отметим, игра завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0, единственную шайбу в матч забросил Сергей Калинин.