Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, почему запретил своему сыну играть в футбол.

В интервью французскому изданию L’Equipe ивуарийский футболист вновь заговорил на тему расизма и отметил, что очень чувствителен к его проявлениям. По словам Туре, расизм причиняет ему боль все время.

«Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать», — заявил Туре, добавив, что он должен был принять это решение и не позволить сыну заниматься футболом.

«Почему? Из-за этих вещей», — заключил ивуариец.

Напомним, сейчас Яя Туре играет за китайский клуб «Циндао Хайню» в первой лиге Китая. Ранее он выступал за такие клубы, как донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако», «Барселона». Большую часть карьеры Туре провел в английском «Манчестер Сити».