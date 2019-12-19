Петербургский СКА уступил московскому ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 1:0.

Первый и второй периоды обошлись без заброшенных шайб.

В третьем периоде счет наконец-то был открыт: на 50-й минуте встречи шайбу в ворота СКА забросил бывший игрок петербургской команды Сергей Калинин. Петербуржцы не смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм, таким образом, прервав победную серию из двенадцати матчей. Команда Алексея Кудашова не проигрывала в КХЛ 1,5 месяца.

Лучшие кадры с армейского дерби на футбольном стадионе — в фоторепортаже Nevasport.

Перед матчем на стадионе состоялось выступление фигуристки Алины Загитовой. Фоторепортаж с ее показательного номера можно увидеть здесь.