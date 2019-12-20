В Анси (Франция) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 20 декабря, состоится женская спринтерская гонка, она начнется в 16:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Российскую команду будут представлять пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Тамара Воронина. Миронова уйдет в гонку первой из россиянок, она получила 17-й номер. Юрлова-Перхт выйдет на старт с номером 24. Резцова и Куклина начнут спринт во второй группе, им достались номера 50 и 54 соответственно. Воронина будет бежать последней из россиянок под 98-м номером.

Накануне в Анси состоялся мужской спринт, сборная России осталась без медалей. Лучшим из команды стал Александр Логинов, занявший 11-е место.