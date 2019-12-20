В Абу-Даби (ОАЭ) продолжается турнир Mubadala World Tennis Championship. Сегодня, 20 декабря, россиянин Андрей Рублев встретится с представителем Южной Кореи Хёном Чоном в матче за пятое место. Игра будет проходить на центральном корте «Зайед Спортс Сити» и начнется в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Розыгрыш турнира стартовал со стадии четвертьфинала. Первым соперником Рублёва стал грек Стефанос Циципас, который одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Хён Чон, в свою очередь, в двух сетах уступил россиянину Карену Хачанову. Счет в матче 7:6, 6:4 в пользу Хачанова, первую партию россиянин выиграл на тай-брейке со счетом 7:4. Сегодня Хачанову предстоит сыграть с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.