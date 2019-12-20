Российский теннисист Карен Хачанов встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Игра будет проходить сегодня, 20 декабря, начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Накануне Хачанов провел первый матч в рамках турнира, его соперником стал представитель Южной Корею Хён Чон. Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Сегодня Чону предстоит сыграть с Андреем Рублёвым в матче за пятое место, игру можно будет посмотреть здесь.

Надаль еще не выходил на корт в Абу-Даби — испанец стартует со стадии полуфинала. В параллельном полуфинале между собой сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, который вчера в двух партиях обыграл Рублёва.