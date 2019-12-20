Лаура Липецки, тренер американской фигуристки Алисы Лю, рассказала о своем отношении к Этери Тутберидзе и прокомментировала мнение о том, что четверные прыжки вредят здоровью спортсменок.

По её словам, никто еще не говорил, что Алиса Лю не должны исполнять четверные, так как это опасно для здоровья.

Что касается Тутберидзе, Липецки подчеркнула, что относится к российскому специалисту с большим уважением.

«Этери, конечно же, потрясающий тренер, которого я очень уважаю, ведь у нее так много девочек, которые исполняют четверные прыжки!» — сказала Липецки, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Она подчеркнула, что если бы имела такое же большое количество учеников, способных на элементы ультра-си, то старалась бы им помогать.

Напомним, в группе Тутберидзе четверными прыжками владеют Александра Трусова, Ана Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Камила Валиева, Софья Акатьева, Алена Канышева, Вероника Жилина.