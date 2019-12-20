Голкипер СКА Магнус Хелльберг прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел на «Газпром-Арене» и завершился со счетом 0:1.

Хелльберг отметил, что матчи с ЦСКА всегда очень упорные, так как москвичи хорошо играют в обороне и реализовывают свои шансы.

«Отстой, что мы проиграли при такой атмосфере, более 60 тысяч болельщиков дома. Это невероятно, у меня мурашки по коже от одной мысли об этом. Очень расстроился, я очень хотел, чтобы мы победили», — заявил Хелльберг, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, автором единственной заброшенной шайбы стал Сергей Калинин. Перед началом матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, она откатала показательный номер в образе Лары Крофт, а затем произвела символическое вбрасывание.