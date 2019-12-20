Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов сообщил, что начал карьеру футбольного агента.

«Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку», — сказал Самедов, слова которого приводят «Известия».

Он отметил, что работа агента непростая, так как на рынке уже много специалистов. Самедов подчеркнул, что общается с некоторыми из них, но у каждого свой путь.

«Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым», — добавил Самедов.

Напомним, на данный момент Самедову 35 лет. Минувшим летом он объявил о завершении карьеры. В конце августа Александр присоединился к любительскому клубу «Знамя» из Ногинска.