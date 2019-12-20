Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад признался, что испытывает давление из-за того, что допускает ошибки на огневых рубежах. По словам спортсмена, ему не удается ходом отыграть отставание после стрельбы.

Фуркад отметил, что на «стойке» постоянно возникают ошибки, которые влияют на результат гонок. «Я никак не могу наладить стрельбу, хотя на тренировках всё было хорошо», — сказал француз, слова которого приводит Ski-Nordique. Спортсмен добавил, что уже три спринта в этом сезоне сложились не так, как он хотел.

«Не знаю, почему мои выстрелы не ложатся в цель, это небольшие ошибки, но они оказывают давление на меня, ведь преимущества в лыжном ходе у меня нет», — добавил Фуркад. Он подчеркнул, что в гонке преследования будет тяжело стартовать с такой низкой позиции.

Напомним, Фуркад занял 12-е место в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). На данный момент он располагается на пятой строчке в общем зачете, уступая лидеру Йоханнесу Бё 63 очка.