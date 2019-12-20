Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разместил отчёт о финансовых выплатах участникам Лиги Европы сезона-2018/19.

Наибольшую сумму среди российских клубов заработал «Зенит»: петербуржцы получили 12,02 миллионов евро за выступление в Лиге Европы. На втором месте расположился «Краснодар», заработавший 9,84 миллиона. Третье место — у московского «Спартака» (6,48 миллиона).

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» занял первое место в группе С, вышел в плей-офф и добрался до стадии 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступил испанскому «Вильярреалу». «Краснодар» стал вторым в группе J, также вышел в плей-офф и вылетел в 1/8 финала, проиграв «Валенсии».»Спартак» не смог выйти из группы, заняв четвертое место в своем квартете.

Победителем Лиги Европы стал лондонский «Челси», в финале разгромивший «Арсенал» со счетом 4:1.