Лаура Липецки, тренер американской фигуристки Алисы Лю, выразила мнение, что четверные прыжки не вредят женскому фигурному катанию.

«Четверные не убивают женское катание, а делают его более волнительным. Если отдельным девочкам они покоряются, то почему не прыгать четыре оборота?» — сказала Липецки, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, когда четверные прыжки будут даваться девочкам легко, они смогут улучшить и другие аспекты своего катания. Липецки привела в пример Юдзуру Ханю и Нейтана Чена — по её мнению, их катание тоже не было блестящим, когда они только начали включать в свои программы большое количество четверных. Тренер уверена, что то же самое происходит и у девушек — со времени их катание станет лучше.

Ранее Липецки поделилась мнением о работе Этери Тутберидзе.