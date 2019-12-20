В Японии проходит национальный чемпионат по фигурному катанию, после короткой программы лидирует Рика Кихира.

Кихира набрала за свое выступление 73,98 балла, но исполнила программу с ошибками. Она начала выступление с тройного акселя, но недокрутила прыжок, приземлила его в степаут и коснулась льда рукой. Затем она чисто исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, а в завершение проката сделала тройной риттбергер.

На второй строчке расположилась Сатоко Мияхара, у которой 70,11 балла. Замкнула тройку лидеров Каори Сакомото, судьи оценили ее выступление на 69,95.

Произвольная программа состоится завтра, 21 декабря, и начнется в 11:00 по московскому времени.

Напомним, в начале декабря Кихира выступала в финале Гран-при, где заняла четвертое место. Она уступила трем россиянкам из группы Этери Тутберидзе — Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.