Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович на выставочном матче в Абу-Даби. Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 7:5, победа стала для Шараповой первой за четыре месяца.

«Сложно оценить это цифрами, но на корте я чувствовала себя отлично. Я ощущала уверенность. Некоторые вещи я делала прекрасно, это точно», — сказала шарапова, слова которой приводит официальный сайт турнира.

Россиянка отметила, что ей удалось прибавить в тех аспектах, в которых было необходимо, и добиться более высокого процента попадания первым мячом. Шарапова подчеркнула, что с удовольствием ещё раз выступит в Абу-Даби, если будет такая возможность.

Напомним, последний раз Шарапова выходила на корт на Открытом чемпионате США, где в первом круге проиграла американке Серене Уильямс.