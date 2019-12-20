Норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он занял второе место, уступив немцу Бенедикту Доллю.

«На официальной тренировке многие команды проводили скоростную работу и на лицах спортсменов было написано, как они недовольны состоянием трассы! Организаторы посыпали снег селитрой — это обычная практика, и стало терпимо», — рассказал Бё, слова которого приводит Biathlon.com.ua.

Он отметил, что рельеф трассы в Анси добавляет сложности, так как сначала спортсмены преодолевают несколько подъемов, а затем — продолжительные спуски с поворотами. Из-за этого нет возможности отдохнуть, и усталость чувствуется уже на первом круге, пояснил Бё.

Норвежец подчеркнул, что в нынешнем сезоне ему удавалось в каждой гонке попадать в топ-6. «Моей девушке невероятно повезло — дарю ей все букеты, которые вручают мне на цветочных церемониях!» — сказал Тарьей.