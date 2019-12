View this post on Instagram

Бал ⠀ Многие девочки в детстве мечтают почувствовать себя принцессой и оказаться на балу. Платья, замки, кавалеры, танцы и все такое. ⠀ Но не я 😅 ⠀ С детстве я была тем ещё озорником. Ко всему девчачьему я относилась с невскрытый пренебрежением — скучно же! ⠀ Время идёт, особо ничего не поменялось, но когда меня пригласили на бар Кашемир и шёлк, я восприняла это как приключение, как опыт. ⠀ Оказалось не зря! ⠀ Юсуповский дворец потрясает великолепной архитектуры, все ходят такие красивые и стильные, креативный показ коллекции одежды, балет, опера. ⠀ Все это было крайне любопытно и желаю всем девочкам хотя бы раз сходить на бал, узнаёте что это такое! 😉 ⠀ _ ⠀ Ball ⠀ Many girls in childhood dream of feeling like a princess and be at the ball. Dresses, castles, gentlemen, dances and all that. ⠀ But not me 😅 ⠀ Since childhood, I was still a mischievous person. I treated everything girlish with utter neglect — it’s boring! ⠀ As time goes on, nothing has changed much, but when I was invited to the cashmere and silk bar, I took it as an adventure, as an experience. ⠀ It turned out not in vain! ⠀ The Yusupov Palace is stunning in its magnificent architecture, everyone is walking around with such beautiful and stylish, creative display of clothing collections, ballet, opera. ⠀ All this was extremely curious and I wish all the girls to go to the ball at least once, find out what it is! 😉