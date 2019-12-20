Художник Симоне Фугадзотто принёс свои извинения за картины с обезьянами, которые он написал для кампании по борьбе с расизмом в итальянской Серии А. Клубы и футболисты негативно отреагировали на работы Фугадзотто.

«Думаю, мы должны извиниться не только перед теми, кому хотели помочь, но и перед теми, кого разозлили из-за этого недоразумения», — заявил художник, слова которого приводит La Repubblica.

Он объяснил, что часто бывает на футбольных матчах и слышит, как болельщики ухают в адрес темнокожих игроков и бросают на поле бананы. На своих картинах художник решил изобразить разных обезьян — африканскую, азиатскую и европейскую, однако его посыл не был понят.

Фугадзотто утверждает, что смысл его задумки таков: «мы все обезяны». Он считает, что недоразумение возникло из-за того, что под работами не было подписей, однако искусство не нуждается в словах.