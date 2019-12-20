В Японии возник скандал после того, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. Телеканал NHK опубликовал новость о том, что Загитова уходит из спорта окончательно.

Заявление вызвало бурную реакцию со стороны болельщиков, канал был обвинен в непрофессионализме и понес репутационные потери. Впоследствии новость была отредактирована.

NHK является главной японской телекомпанией, под ее эгидой проводится этап Гран-при, носящий название NHK Trophy. На своей странице в «Инстаграме» Загитова опубликовала пояснительный пост на трех языках — в том числе и на японском.

Напомним, Загитова объявила о своем решение взять паузу 13 декабря. В эфире программы «Время» она сообщила, что пропустит чемпионат России, а также не будет претендовать на попадание в состав команды на чемпионаты Европы и мира.