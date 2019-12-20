Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил четырехкратном олимпийскому чемпиону Александру Тихонову, назвавшему ведущего клоуном.

В интервью Sport24 Тихонов заявил, что выгнал бы клоунов во главе с Губерниевым.

«Цирк, которым вы руководили, давно уехал, клоуны остались, а где вы? Мой милый, добрый, сумасбродный старик. Люблю вас!», — написал Губерниев в своем канале в Телеграме.

Напомним, Тихонов раскритиковал работу Губерниева и остался недоволен тем, как журналист комментирует гонки. «Громко его слушать вообще невозможно, он как пулемет Максим лупит все подряд», — сказал Тихонов. Он подчеркнул, что не подпустил бы бригаду Губерниева к отелю спортсменов, если бы был президентом СБР.

Тихонов возглавлял СБР в период с 1996 по 2008 год.