В конце ноября Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса», а вчера официально возглавил «Рубин«, сменив у руля команды Романа Шаронова. В карьере Слуцкого были и взлеты, и падения — Nevasport вспоминает, как складывался путь российского тренера.

До ЦСКА

Тренерскую карьеру Слуцкий начал в далеком 1992 году в волгоградской «Олимпии», но в большом футболе оказался в 2005 году — когда возглавил ФК «Москва». В июле он поменял работу в дубле на основную команду, привел её к пятому месту в чемпионате и вывел в Кубок Интертото — первый для клуба еврокубковый турнир. В 2007-м «Москва» до последнего тура претендовала на свои первые медали чемпионата России и дошла до финала Кубка страны. Несмотря на то, что результат стал лучшим в истории команды, Слуцкий был отправлен в отставку.

После этого он отправился в «Крылья Советов» на смену Александру Тарханову. В первом же сезоне своей работы он вывел самарскую команду на шестое место чемпионата — в зону еврокубков. Однако «Крылья» тоже не смогли стать тем клубом, который прославил Слуцкого как тренера. В 2009-м году произошла неприятная история: команда проиграла «Тереку», после чего поползли слухи о договорном характере матча. Это вызвало разногласия в коллективе, а когда «Крылья» проиграли квалификацию Лиги Европы, Слуцкий написал заявление об увольнении.

ЦСКА

Из Самары Слуцкий вернулся в Москву и возглавил ЦСКА, в котором провел самый продолжительный и успешный отрезок своей карьеры. Обстановка в тренерском штабе армейцев была нестабильная: после ухода Газзаева команду возглавил Зико, потом его сменил Хуанде Рамос, но проработал лишь полтора месяца и передал команду в руки Слуцкого.

Победы пришли к ЦСКА Слуцкого не сразу: в 2010 году команда остановилась на втором месте, а в следующем сезоне опустилась на строчку ниже, пропустив вперед еще и «Спартак». В мае 2011-го Слуцкий завоевал свой первый тренерский трофей, выиграв с армейцами Кубок России.

В ходе сезона 2011/12 Слуцкий дважды мог покинуть команду: слухи об отставке пошли, когда ЦСКА, лидировавший после первого круга, провел четыре неудачных матча. Ещё хуже дела команды складывались в весеннем отрезке чемпионата, когда армейцы выиграли лишь три матча из одиннадцати. Тогда Слуцкий сам подал заявление об отставке, однако клуб его не принял и оставил специалиста у руля команды до окончания контракта.

В ноябре соглашение было продлено согласно форме «3+2», и Слуцкий продолжил работу. Но новый сезон тоже стартовал неудачно: ЦСКА неожиданно вылетел из Лиги Европы, проиграв шведскому АИКу. Единственное, что оставалось команде Слуцкого — сосредоточиться на игре в национальных турнирах. Так и получилось: в мае, за тур до окончания чемпионата, армейцы гарантировали себе первое место. В июне ЦСКА оформил золотой дубль, выиграв еще и Кубок России. Сезон стал самым успешным в карьере Слуцкого: РФС признал его тренером года.

В июле ЦСКА добавил в свою копилку еще и Суперкубок России, обыграв «Зенит», а Слуцкий стал пятым в российской истории тренером, собравшим все национальные трофеи.

В следующем сезоне клуб выступал с попеременным успехом: начал за здравие, затем на протяжении нескольких игр не мог распечатать ворота соперников. Игра наладилась после перерыва: девятиматчевая победная серия вернула ЦСКА на вершину таблицы всего за тур до окончания чемпионата. В решающем матче армейцы встречались с «Локомотивом», тоже претендующем на чемпионство, и вырвали победу со счетом 1:0. Летом ЦСКА выиграл еще один Суперкубок в матче с «Ростовом».

Ещё раз отстоять чемпионский титул ЦСКА не удалось, в Лиге чемпионов тоже случился провал: армейцы заняли последнее место в группе. Третье чемпионство пришло к команде Слуцкого в 2016-м году: интрига сохранялась до последнего, в итоге армейцы обогнали «Ростов», ставший вторым, лишь на два очка.

На старте нового сезона команду ждали неудачи: поражение от «Зенита» в Суперкубке, провалы в чемпионате, вылет из Кубка и очередное четвертое место в группе Лиги чемпионов. В декабре Слуцкий официально покинул ЦСКА.

Одновременно ЦСКА

Одновременно с ЦСКА Слуцкий работал и в сборной России: он был назначен главным тренером национальной команды в августе 2015-го. Первые четыре матча под его руководством завершились победами — Россия обыграла Швецию, Лихтенштейн, Молдавию и Черногорию. Благодаря победам команда заняла второе место в группе и вышла в финальную часть Евро-2016.

Первое поражение при Слуцком случилось в товарищеском матче — от Хорватии со счетом 1:3. Затем Россия сыграла еще несколько «товарняков» до старта Евро, на котором попала в одну группу с Англией, Словакией и Уэльсом.

Групповой этап обернулся для России провалом: команда заняла последнее место. Слуцкий принес болельщикам извинения за отсутствие результата и покинул команду.

После ЦСКА

После ЦСКА и сборной России Слуцкий решил попробовать свои силы в Европе. Следующим пунктом назначения стал «Халл Сити» — английский клуб из Чемпионшипа. Перед Слуцким ставилась одна задача — вернуть команду в Премьер-Лигу. Контракт был подписан в начале августа, а расторгнут — уже в декабре. Опыт получился неудачным: к этому времени «Халл» шел на 20-м месте из 24-х.

Из Англии Слуцкий перебрался в Голландию и по окончании сезона-2017/18 возглавил «Витесс», став первым российским тренером в чемпионате. Первую тренировку с командой он провел в июне 2018 года, а в июле впервые вывел команду на матч — с «Вииторулом» во втором раунде квалификации Лиги Европы. Игра завершилась вничью.

В феврале 2019 года Слуцкого резко раскритиковали за ряд неудачных выступлений: в четырех матчах «Витесс» набрал лишь одно очко. По итогам сезона клуб стал пятым в чемпионате Нидерландов и попал в плей-офф за право выхода в Лигу Европы, но не воспользовался шансом и проиграл «Утрехту». 30 ноября Слуцкий подал в отставку, проиграв пять матчей подряд.

19 декабря Слуцкий стал главным тренером «Рубина»: на момент назначения команда занимает 13-е место с 19 очками.