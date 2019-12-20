Главный тренер биатлонной сборной России Анатолий Хованцев заявил, что тренеры предлагали Антону Бабикову лучший для него вариант — готовиться со сборной и стартовать в случае болезни одного из спортсменов основы, после чего ехать на «Ижевскую винтовку».

«Ему предлагали лучший вариант для него: ехать с командой и готовиться, если бы кто-то заболел, он мог стартовать, а дальше ехать на «Ижевскую винтовку» и бежать её. Бабиков сказал однозначно: «На «Ижевской винтовке» я не побегу». Почему? Он этого не объяснил», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Ранее Хованцев приводил в пример Дмитрия Малышко, который попал на Кубок IBU, но потом из-за форс-мажора с просроченной визой Александра Логинова вернулся на Кубок мира. По мнению Хованцева, это был нормальный спортивный путь.

«Если у тебя не было результатов, ты докажи, что готов. Но когда проигрываешь пять минут ходом лидерам, сложно что-то сделать», — заявил тренер.

Антон Бабиков, напомним, был отправлен на Кубок России после этапа Кубка мира в Эстерсунде и 14-го места в индивидуальной гонке.