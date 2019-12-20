Российский теннисист Карен Хачанов назвал своего соперника по полуфинальному матчу выставочного турнира в Абу-Даби Рафаэля Надаля приятным парнем за пределами корта.

«Возможность встречи с Рафой всегда придаёт сил. Он играет невероятно интенсивно. Я восхищаюсь тем, как упорно он работает. Мы провели несколько очень хороших матчей. За пределами корта он очень приятный парень. Мы часто общаемся и всегда шутим», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Хачанов обыграл теннисиста из Южной Кореи Чжуна Хена. Встреча продлилась полтора часа. Итоговый счет составил 7:6 (7:4), 6:4.

В параллельном полуфинале между собой сыграют серб Новак Джокович, вторая ракетка мира, и грек Стефанос Циципас, который накануне в рамках четвертьфинала обыграл россиянина Андрея Рублева в двух сетах.