Кирилл Новиков останется главным тренером московского «Динамо» как минимум до лета 2021 года. О подписании соответствующего контракта сообщается в пятницу на официальном сайте клуба.

Также продлено соглашение с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым.

«В скором времени штаб московской команды пополнится ещё одним тренером, а также специалистом по физической подготовке», — говорится в сообщении.

Осеннюю часть сезона бело-голубые закончили на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб московского «Динамо» в декабре проведет стажировку в расположении мадридского «Атлетико». Предполагается, что тренеры ознакомятся с подготовительным циклом «Атлетико», пообщаются с наставником мадридцев Диего Симеоне, а также вникнут в работу академии клуба.

Напомним, Кирилл Новиков возглавил московское «Динамо» по ходу сезона, оставив работу в молодежной команде клуба.