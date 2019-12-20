Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз уверен, что действующей чемпионке России Анне Щербаковой необходимо усложнять контент к грядущим соревнованиям.

«Впереди чемпионат России и, дай Бог, основные старты – надо накатывать более сложный набор», — заявил он в интервью на официальном сайт Федерации фигурного катания на коньках России. По его словам, в короткую программу Щербаковой пора добавлять тройной аксель.

Напомним, на минувшем Финале Гран-при в Турине Щербакова стала второй, впервые исполнив в программе четверной флип. Ее обошла Алена Косторная. Третьей стала также воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова.