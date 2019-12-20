Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, что отговорить фигуристку Александру Трусову от риска при прокате программ просто невозможно.

Напомним, в Финале Гран-при Трусова вставила в короткую программу тройной аксель, а в произвольной заявила сразу пять четверных прыжков.

«Саша пошла на тройной аксель в короткой программе. Мы его только недавно выучили, и пока стабильность исполнения оставляет желать лучшего. Это был такой риск-риск, но это же Саша! Отговорить ее от того, чтобы не прыгать что-то более сложное, невозможно. Нельзя остановить человека в его стремлении развиваться», — рассказал Глейхенгауз в интервью Федерации фигурного катания России.

По его словам, все тренеры понимают, что цель — Олимпиада, подготовка к которой начинается уже сейчас. «Чем раньше Саша начнет накатывать тот контент и те программы, которые она хочет показать там, тем легче ей будет в нужный момент», — отметил хореограф.

Трусова стала третьей в ФГП, из-за падений уступив Алене Косторной и Анне Щербаковой золотую и серебряную медали Турина.