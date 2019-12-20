Волейбол, хоккей или плавание? Для всех, кто не хочет сидеть дома в выходной, найдется соревнование по душе: можно поболеть за СКА в «Ледовом», сходить на волейбол или вживую понаблюдать за состязанием пловцов. Спортивные события Петербурга — в традиционной подборке Nevasport.

Хоккей, регулярный чемпионат КХЛ. СКА — «Металлург»

Когда: Воскресенье, 22 декабря

Где: Ледовый дворец

Двендацатиматчевая победная серия СКА прервалась в армейском дерби: команда Кудашова на «Газпром-Арене» проиграла ЦСКА в рамках «Русской классики». Теперь петербуржцам предстоит начинать свою серию заново: домашний матч против «Металлурга» при поддержке родной публики идеально подходит для старта. Тем более, что «магнитка» совсем не блещет — идет на восьмом месте Востока.

Волейбол, Суперлига. «Ленинградка» — «Протон»

Когда: Суббота, 21 декабря

Где: Академия волейбола им. Платонова

«Ленинградка» закроет 2019-й год домашним матчем против волейболисток саратовского «Протона». Игра пройдет в Академии волейбола Платонова, вход, как и всегда, будет свободным зля зрителей. «Протон» продолжает держаться в верхней части турнирной таблицы. В этом чемпионате у них лишь два поражения – от московского и казанского «Динамо». Сейчас у «Ленинградки» 7 очков, у «Протона» — 18.

Плавание, Кубок Сальникова

Когда: 20-21 декабря

Где: СК «Центр плавания»

Традиционный турнир по плаванию «Кубок им. Владимира Сальникова» проводится в Петербурге каждую зиму. Соревнования стартуют 20 декабря, в числе приглашенных спортсменов — Сергей и Анастасия Фесиковы, Виталина Симонова, Александр Попков и многие другие. Турнир проходил в спорткомплексе «Центр плавания» на улице Хлопина.