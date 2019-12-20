Хореограф-постановщик программ группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз считает, что все ограничения, касающиеся исполнения элементов ультра-си в фигурном катании, находятся в головах тренеров. По его словам, в последнее время в женском одиночном катании произошел скачок, поскольку сложность там уже «застоялась».

«Не понимаю причин возмущения, почему девочки не должны прыгать четверные прыжки. Сейчас Лиза Туктамышева показала всем: если обладаешь техничным прыжком, то можешь прыгать тройные аксели и выучить четверной в любом возрасте», — заявил Глейхенгауз в интервью Федерации фигурного катания России.

По его словам, при тех возможностях толчка и крутки, которые есть у Лизы, она бы могла прыгать все пять квадов, уча их с детства.

«Может, четыре, за исключением риттбергера. Просто в то время это было не нужно, и Лиза эти прыжки не учила», — считает Глейхенгауз.

Напомним, 23-летняя Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в группе Алексея Мишина — одна из немногих фигуристок в мире, владеющая тройным акселем. Совсем недавно, несмотря на солидный для фигурного катания возраст, она выучила четверной тулуп, видео исполнения которого в каскаде с тройным выложила в инстаграм. Фигуристки группы Тутберидзе, занявшие весь пьедестал ФГП-2019, прыгают ультра-си: Алена Косторная в двух программах исполняет три трикселя, Анна Щербакова чисто исполняет четверной лутц и пытается — четверной флип, Александра Трусова заявляла на произвольную программу в Турине все пять квадов и стала первой в истории, кто чисто прыгнул четверной флип на соревнованиях. Кроме того, она тренирует и тройной аксель.