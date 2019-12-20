Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о показательном номере Алины Загитовой, который был поставлен в честь его мамы Людмилы Шалашовой, ушедшей из жизни.

«Показательная программа, которую Алина исполняла на Гран-при в Саппоро, посвящена моей маме, которая ушла от нас больше месяца назад…», — рассказал Глейхенгауз в интервью Федерации фигурного катания России.

Хореограф признался, что придумал номер спустя три дня после трагедии. Он пришел на тренировку и рассказал о своей идее Алине Загитовой. Спортсменка спросила, не хочет ли хореограф исполнить номер сам.

«Это было очень мило с ее стороны, но я все-таки решил передать свои чувства, душевные переживания через Алину и спасибо ей огромное, что она согласилась», — сказал Глейхенгауз.

Он подчеркнул, что номер символизирует новую жизнь, перерождение и светлые воспоминания. По словам Глейхенгауза, постановка помогла ему пережить утрату. Ранее стало известно, что в работе над номером помогал иллюзионист.