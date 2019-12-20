Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет за 2017 год. Согласно информации на официальном сайте, за отчетный период было обнаружено 1804 случая нарушения антидопинговых правил.

Показатель оказался выше, чем в 2016-м году, когда правила были нарушены 1595 раз. Однако в 2015-м году было зафиксировано еще больше нарушений — 1929.

Стоит отметить, что Россия не является лидером по числу обнаруженных нарушений. Чаще всего на допинге попадались спортсмены из Италии: за год был зафиксирован 171 случай. На втором месте располагается Франция (128), на третьем — США (103), на четвертом — Бразилия (84).

Россия занимает пятую строчку, WADA зафиксировало 82 нарушения за 2017 год.

В течение года представители 114 стран сдали 245 232 допинг-пробы в 93 различных видах спорта. Больше всего нарушителей оказалось в бодибилдинге, а также в легкой атлетике и велоспорте.