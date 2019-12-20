Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил присутствие Евгения Сидорова в составе команды. Спортсмен выступает на Кубке IBU, в двух индивидуальных гонках он занял 99-е и 76-е места.

На странице Драчева в «Инстаграме» один из подписчиков призвал не гнобить Сидорова и дать ему возможность проявить себя. Болельщик уверен, что руководство внесет коррективы в состав команды, если сочтет это необходимым.

Драчев согласился с комментарием и отметил, что объективно оценить ситуацию могут лишь те, кто находится в команде, в то время как зрители делают свои выводы по незнанию.

«Кто был в спорте, тот понимает, а кто не был, тому не понять», — написал Драчев.

Напомним, Антон Бабиков, ставший 14-м в гонке на этапе Кубка мира, был вынужден покинуть команду, его не включили в состав даже на Кубок IBU.