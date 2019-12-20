Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил провал Алины Загитовой в произвольной программе финала Гран-при. Спортсменка шла на втором месте после короткой программы, но в итоге стала последней.

Глейхенгауз отметил, что два дня получились абсолютно разными с точки зрения эмоций. Он подчеркнул, что тренеры гордились Загитовой после короткой программы, так как ей удалось показать идеальное сочетание элементов в программе.

По словам хореографа, в произвольной программе все получилось наоборот. «Мне сложно сказать, что произошло у Алины внутри до и после проката, потому что те эмоции, которые переживает спортсмен от побед или поражений невозможно прочувствовать другим людям», — объяснил Глейхенгауз, слова которого приводит официальный сайт ФФККР.

Он добавил, что Загитова отличается сильным характером, и всё, что мог сделать тренерский штаб — поддержать её.

Напомним, после финала Гран-при Загитова объявила, что берет паузу в соревновательной карьере.