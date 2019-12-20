Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огласила состав команды на четвертый этап Кубка мира, который будет проходить в словенской Планице 21 и 22 декабря.

Мужскую команду представят семь спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Илья Порошкин, Александр Терентьев и Андрей Собакарев.

Женскую команду будут представлять Наталья Непряева, Анна Грухвина, Ольга Царева, Нина Дуботолкина, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина и Ольга Кучерук.

Напомним, этап в Планице будет спринтерским: в первые день соревнований спортсмены пробегут индивидуальный спринт свободным стилем, во второй — командный.