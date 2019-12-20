Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил выступление Алены Косторной в текущем сезоне. Спортсменка выиграла два этапа Гран-при, затем одержала победу в финале серии.

Специалист подчеркнул, что Косторная заслуженно выиграла золотую медаль в Турине, так как чисто исполнила обе программы и была очень хороша в хореографии. Спортсменка показала, что набирать огромные баллы можно и без четверных прыжков, добавил Глейхенгауз.

Однако он отметил, что необходимо работать дальше и прогрессировать. «Если будет возможность, станем изучать четверные. Пока идет сезон, об этом сложно говорить, потому что на это нет времени, да и риск травмы слишком высок», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит официальный сайт ФФККР.

Напомним, Косторная владеет тройным акселем. Она исполняет его трижды в двух программах.