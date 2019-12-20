Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение греку Стефаносу Циципасу в первом матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин уступил в двух партиях со счетом 3:6, 4:6.

По мнению Рублёва, матч стал хорошей подготовкой к новому сезону. «Когда проводишь первые настоящие матчи в предсезонке с топ-игроками, это придаёт уверенности, с которой впоследствии ты подходишь к крупным турнирам», — объяснил россиянин, слова которого приводит пресс-служба турнира Mubadala World Tennis Championship.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Рублев проведет второй матч в рамках турнира: он поборется за пятое место с представителем Южной Кореи Хёном Чоном. Игра начнется в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Хён Чон в первом матче проиграл россиянину Карену Хачанову.