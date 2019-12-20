Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от женской спринтерской гонки в Анси. Соревнования пройдут в рамках третьего этапа Кубка мира.

Зайцева обратила внимание на то, что гонка может принести сюрпризы из-за неоднозначной погоды. По мнению экс-спортсменки, побороться за тройку лидеров сможет шведка Ханна Эберг, которая на этапе в Хохфильцене показала неплохой результат.

«Приятно удивляют наши девчонки, в частности Света Миронова, которая уже в неплохой форме. Мне кажется, ей по силам быть в шестёрке в спринте», — сказала Зайцева, слова которой приводит «Рейтинг букмекеров».

Она также отметила, что необходимо обратить внимание на сборную Франции, так как спортсменкам хорошо знакома трасса в Анси.

Напомним, гонка состоится сегодня, 20 декабря, в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.