В словенской Планице стартует четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 21 декабря, состоятся мужской и женский спринты свободным стилем.

Финалы начнутся в 15:30 по московскому времени, ранее состоится квалификация. Отобраться в решающую часть соревнований смогут по тридцать участников, показавших лучшее время.

Мужская сборная России прибыла в Словении в следующем составе: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Илья Порошкин, Александр Терентьев и Андрей Собакарев.

В женской команде присутствуют семь спортсменок: Наталья Непряева, Анна Грухвина, Ольга Царева, Нина Дуботолкина, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина и Ольга Кучерук.

Завтра, 22 декабря, лыжникам предстоит пробежать командный спринт.