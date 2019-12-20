Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси. Спортсмен занял четвертое место, допустив две ошибки на огневых рубежах.

«Я уже не помню, когда в последний раз не попадал на подиум в спринте. Я невероятно расстроен тем, что допустил два промаха. Это слишком плохо», — заявил Бё, слова которого приводит NRK.

Спортсмен признался, что был решительно настроен на гонку и сразу же начал выкладываться на сто процентов, однако на «лёжке» случился спад. По мнению Бё, второй выстрел, хоть и попал в цель, был плохим. Затем спортсмен промахнулся последним выстрелом, а потом допустил аналогичную ошибку на второй стрельбе.

При этом Бё отметил, что всё же считает начало сезона успешным для себя и не собирается останавливаться.

Напомним, Бё является действующим обладателем Большого хрустального глобуса.