В Анси (Франция) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 декабря, состоится мужская гонка преследования, она начнется в 17:00 по московскому времени.

Спортсмены выйдут на старт в соответствии с результатами спринта. Первым в гонку отправится немец Бенедикт Долль, вторым — норвежец Тарьей Бё, третьим — француз Кентен Фийон-Майе.

Для россиян спринт сложился неудачно: лучшим из команды стал Александр Логинов, финишировавший одиннадцатым. Никита Поршнев стал 24-м, Матвей Елисеев — 28-м. 30-е время показал Евгений Гараничев. Евгений Малышко прибежал 41-м, Эдуард Латыпов — 55-м. Все россияне попали в гонку преследования и сегодня выйдут на старт.