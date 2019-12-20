В Абу-Даби (ОАЭ) продолжается выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. В 14:00 по московскому времени на центральном корте «Зайед Спортс Сити» стартовал матч между россиянином Андреем Рублёвым и представителем Южной Кореи Хёном Чоном.

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Спортсмены проводят матч за пятое место: накануне оба потерпели поражение. Рублев встречался с греком Стефаносом Циципасом и уступил в двух партиях со счетом 3:6, 4:6. Спортсмен отметил, что, несмотря на неудачу, матч стал хорошей подготовкой к началу сезона.

Хён Чон играл с россиянином Кареном Хачановым и также проиграл в двух сетах. Сегодня Хачанов в полуфинале встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.