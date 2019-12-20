Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

По мнению Яна, россиянин окажется сильнее. «Думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу, не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой. Хабиб физически мощнее, контроль у него», — сказал Ян,с лова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что не недооценивает Фергюсона и понимает, что он опасный соперник, но фаворитом все равно считает Нурмагомедова. Ян выразил надежду, что поединок действительно состоится, так как ранее он срывался четыре раза.

Напомним, бой запланирован на 18 апреля 2020 года, он должен пройти в Бруклине. Нурмагомедов провел 28 боев в карьере и не потерпел ни одного поражения.