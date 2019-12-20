Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как ему удалось обыграть россиянина Андрея Рублева на старте выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Циципас отметил, что игра получилась равной, а зрителям удалось получить удовольствие.

«Я придерживался своего плана на игру с форхенда и во многих случаях отлично подавал. На старте сезона мне нужно будет добиться большей стабильности, в данном матче это удалось», — сказал спортсмен, слова которого приводит пресс-служба соревнований.

Сегодня Циципас сыграет в полуфинале, его соперником станет вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Грек признал, что матч станет для него серьезной проверкой на старте сезона.

Напомним, Рублев встречается с корейцем Хёном Чоном в матче за пятое место, игра проходит прямо сейчас. Прямая трансляция доступна здесь.