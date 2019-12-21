В южнокорейском Пусане на «Саджик Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165, он начнется в 13:00 по московскому времени.

В рамках основного карда состоится шесть поединков. Главным боем станет противостояние Фрэнки Эдгара и Чон Чхан Сона. Соглавный бой проведут Волкан Оздемир и Александр Ракич.

Также в основном карде Чхве Ту Хо будет драться с Шарлем Журденом, Чон Да Ун — с Майком Родригесом, Пак Чон-Ён встретится с Марком-Андре Баррио, а Кан Кён Хо выйдет в октагон с Лю Пинъюаном.

Американец Фрэнки Эдгар провел 31 бой за карьеру, одержал 23 победы, из них 7 — нокаутом. Спортсмен потерпел семь поражений, один бой завершился вничью. Кореец Чон Чхан Сон 20 раз выходил в октагон, в его активе 15 побед при 5 поражениях.