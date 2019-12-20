Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова стала победительницей чемпионата Украины.

Спортсменка чисто исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, который не покорился ни одной из её соперниц. Основная конкурентка Шаботовой Анастасия Архипова, дважды выигрывавшая турнир, не выступала. Она пропускает соревнования из-за серьёзной травмы колена.

Шаботова выступает на юниорском уровне. Победа на чемпионате Украины позволит ей рассчитывать на попадание в команду для участия в международных стартах, а также на этапах юниорской серии Гран-при.

В прошлом сезоне спортсменка представляла Россию. В начале нынешнего года она оказалась в центре скандала, заявив, что для успешных выступлений необходимо принимать «правильный допинг».

Затем фигуристка сменила гражданство и в июле получила разрешение выступать за Украину.