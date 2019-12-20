Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации троих российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Девятимесячное отстранение получил лыжник Даниил Харичев. 19-летний спортсмен выступает за Москву, в марте он завоевал две бронзовые награды на первенстве России своей возрастной категории в Сыктывкаре. Его результат будет сохранен, так как дисквалификация отсчитывается с апреля.

Екатерина Урамченко (пауэрлифтинг) дисквалифицирована на четыре года, Захар Арапов (пауэрлифтинг для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) — на два.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.