Российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос, говорит ли ей мама Анфиса Резцова после интервью.

«Мама? Мне? Человек-«самое скандальное интервью» будет мне что-то говорить?» — пошутила биатлонистка, слова которой приводит «Матч ТВ».

Кристина объяснила, что её маме, наоборот, очень нравится, когда люди заряжены, поэтому за дерзкие высказывания она может только похвалить.

Напомним, на данный момент Кристина Резцова входит в состав сборной России и выступает на Кубке мира. Сегодня, 20 декабря, она выйдет на старт спринтерской гонки в Анси (Франция), прямая трансляция будет доступна здесь.

Мама спортсменки Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону.