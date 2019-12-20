Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Южной Кореи Хёна Чона в матче за пятое место выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Игра состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) на центральном корте «Зайед Спортс Сити» и закончилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 1 час 36 минут, оба сета завершились на тай-брейках.

Напомним, розыгрыш турнира стартовал со стадии четвертьфинала. Первым соперником Рублёва стал грек Стеафнос Циципас, который одержал победу в двух партиях. Несмотря на неудачу, Рублёв отметил, что игра стала хорошей подготовкой к новому сезону.

Хён Чон в четвертьфинале играл с россиянином Кареном Хачановым и проиграл в двух партиях. Сегодня Хачанов поспорит за выход в финал с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Прямая трансляция будет доступна здесь.