Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Эндрю Альбиси прокомментировал победу над «Фенербахче» в матче Евролиги. Его бросок стал решающим, «Зенит» выиграл со счётом 84:81.

Альбиси отметил, что матч получился очень напряженным, но команда продолжала бороться до последнего. По словам защитника, его партнер по команде Густаво Айон увидел его открытым и отдал мяч.

«Я так рад принести эту победу, потому что это добавит нам уверенности в дальнейших встречах», — сказал француз, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, для «Зенита» эта победа стала всего четвертой в рамках турнира. Ранее подопечные Джоана Плазы обыграли греческий «Олимпиакос», литовский «Жальгирис» и французский АСВЕЛ. Набранные очки позволили «Зениту» поднятья с последнего места на 17-ю строчку.