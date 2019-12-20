В австрийском Обертиллиахе завершился мужской биатлонный спринт, который состоялся в рамках третьего этапа Кубка IBU. Победу одержал представитель Норвегии Александр Андерсен.

Спортсмен преодолел дистанцию за 25.24,8 и не допустил ни одного промаха. Вторую строчку занял американец Пол Шоммер, который отстал почти на 20 секунд, но тоже был точен на огневых рубежах. Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат, он финишировал с отставанием в 40 секунд, также отстреляв без ошибок.

Лучшим из россиян стал Александр Поварницын, остановившийся в шаге от пьедестала. Спортсмен отработал рубежи без промахов, но проиграл 51 секунду ходом. На восьмом месте финишировал Василий Томшин, промазавший одним выстрелом на «стойке». Кирилл Стрельцов стал 19-м, Ильназ Мухамедзянов — 21-м, Карим Халили — 44-м, Андрей Вьюхин — 45-м.